Представитель «Аэрофлота» в Великобритании Дмитрий Федоткин намерен обжаловать свой арест.

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Федоткин не считает себя виновным, более того, ему не разъяснили суть подозрения в госизмене. Ранее сообщалось, что Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом сотрудник «Аэрофлота» не имел доступа к гостайне. Суд в Москве в среду арестовал Федоткина до 10 января. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы