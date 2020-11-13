Очередной пакет ограничений по коронавирусу вводится с сегодняшнего дня в Москве.

До 15 января запрещается посещение в ночное время ресторанов, баров, кафе, клубов и других развлекательных заведений. Ограничение также касается и новогодней ночи. Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, новогодние коропоративы в ресторанах и других заведениях разрешены до 23:00 и с числом приглашенных не более 50. При этом маски и перчатки им можно будет снимать только за столом.