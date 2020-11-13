Дональд Трамп запретил инвестировать в китайские компании, связанные с военными КНР.

Указ президента США вступает в силу с 11 января 2021 года. В документе указывается, что Китай все больше эксплуатирует американский капитал, чтобы модернизировать свои вооруженные силы и спецслужбы. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать и продавать, пока не утвержден.