Роспотребнадзор и полиция сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте издания «Сноб» со ссылкой на журналиста Рената Давлетгильдеева, силовики приехали по заявлению депутата Госдумы Виталия Милонова. По словам Давлетгильдеева, показы фильмов пока переведены в онлайн-формат.