Глава Питерского избиркома Виктор Миненко ушел в отставку на следующий день после награждения орденом.

Как отмечает ИФ, Миненко освобожден от должности по собственному желанию досрочно. Вручение ордена Миненко раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова. В сентябре работу петербургского избиркома признавали неудовлетворительной, а Памфилова предлагала главе комиссии «честно уволиться».