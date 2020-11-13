Избитый в Минске Роман Бондаренко умер в реанимации.

Об этом сообщает базирующийся в Польше сайт «Белсат». По его сведениям, Бондаренко госпитализировали из отделения милиции, куда он был доставлен после драки на «Площади Перемен». Там местные жители подрались с людьми, срывавшими бело-красно-белые ленты с забора. Предположительно, это были силовики в штатском. В больнице Бондаренко впал в кому и на следующий день умер. На минской «Площади перемен» накануне вечером собрались сотни людей. Как сообщается на сайте радио Свобода, они принесли цветы и свечи. Некоторые из них скандировали: «Не забудем, не простим», «Остановите этот фашизм», «Трибунал».