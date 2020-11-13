Представить «Аэрофлота» Дмитрий Федоткин подозревается в передаче секретной информации Великобритании.

Об этом сообщает РИА со ссылкой на информированный источник. По словам источника ТАСС, речь идет о сведениях об общественно-политической ситуации в России. Доступа к гостайне арестованный не имел. Сам Федоткин вину не признает. Обвинение ему еще не предъявлено «Аэрофлота» арест своего сотрудника не комментировал. Источник, близкий к Росавиации, подтвердил РБК задержание Дмитрия Федоткина 11 ноября в центральном офисе «Аэрофлота» в Москве.