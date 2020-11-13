Вузы Минобрнауки Москвы и Петербурга с сегодняшнего дня переходят на дистанционный режим.

Он продлится до 6 февраля. Соответствующий приказ ведомства был издан 11 ноября в связи с распространением коронавируса. Исключения касаются части студентов — медиков. Помимо московских вузов, находящихся в ведении Минобрнауки, с 13 ноября на дистанционный режим переходят студенты вузов и колледжей, находящихся в ведении российской столицы.