Российская делегация приедет сегодня в Турцию для обсуждения вопросов по Нагорному Карабаху

Российские представители в Анкаре обсудят детали создания совместного с Турцией центра контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом вчера сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он не уточнил, на каком именно уровне российская делегация будет представлена. Турция, как утверждает министр, претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Россия. В Москве на это ответили, что никаких турецких миротворцев в непризнанную республику направляться не будет. Речь идёт только о центре, который как уточнил глава российского МИДа Сергей Лавров будет работать без выездных миссий. На Смоленской площади сказали, что центр должен быть расположен на территории Азербайджана, которая не примыкает к Нагорному Карабаху. Напомню в начале недели премьер Армении, президенты России и Азербайджана подписали соглашение о полном прекращении огня в Карабахе. Документ предусматривает, что значительная часть непризнанной республики, которую контролировала Армения, перейдет к Азербайджану. В Ереване это вызвало массовые протесты с требованием немедленной отставки премьера Никола Пашиняна.

Боевые действия в Карабахе продолжались почти полтора месяца с конца сентября.