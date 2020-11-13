Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 70 пациентов с коронавирусом

Днем ранее , по официальным данным, скончались 73 человека. Общее число жертв пандемии, по сведениям штаба, превысило в столице 7640 человек. Накануне утром, по сведениям федерального штаба, в России выявили более 21-ой с половиной тысячи новых случаев заражения колронавирусом, из них 6 тысяч – в Москве.