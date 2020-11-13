В Москве с этой пятницы ужесточены ограничения из-за коронавируса

Меры затронут в первую очередь студентов и бизнесменов.

Неутешительная динамика по заболеваемости covid-19 заставила власти ввести дополнительные ограничения сразу на два месяца. До середины января студенты ВУЗов и колледжей городского подчинения уходят на удаленку. Большой пакет запретов касается бизнеса. Сергей Собянин запретил все развлекательные мероприятия. Это касается, в том числе массовых новогодних гуляний. Максимальная заполняемость залов театров и кино снижена до четверти. Минкульт при этом заверил, что приобретенные билеты останутся в силе.

Кафе, рестораны и ночные заведения должны закрываться теперь с 11 вечера и до 6 утра для посетителей. Однако сохраняется возможность работы на вынос. Запреты станут дополнительным ударом для столичных предпринимателей. Для тех же кинотеатров новогодние каникулы всегда были лучшей возможностью поднять выручку. Предприятия общепита недополучат деньги от запланированных праздничных корпоративов.

В Москве с этой пятницы приостановлена работа детских развлекательных центров.