Власти Германии выделят работникам театров, художникам и индивидуальным предпринимателям по 5 тысяч евро. Это сообщил федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, передает «Интерфакс». По его словам, небольшие компании могут рассчитывать на помощь в 10 тысяч евро. C начала ноября в Германии закрыты все кафе, рестораны и салоны красоты.