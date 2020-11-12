Премьер-министр Франции заявил, что коронавирус сейчас является причиной каждой четвертой смерти. Жан Кастекс отметил, что каждые 30 секунд в больницу поступает новый пациент, и каждые три минуты – в реанимацию. По его словам, режим изоляции граждан будет продлен, как минимум, до 1 декабря. Глава правительства отметил, что если ситуация не улучшится, то потребуются дополнительные меры.