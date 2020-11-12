Жители Белоруссии в разных городах зажигают свечи на улицах в память о погибшем жителе Минска

Как сообщает белорусское издание Tut.by, десятки людей принесли цветы и свечи к месту, где был избит скончавшийся сегодня житель города. Это так называемая площадь Перемен – двор в одном из микрорайонов, где местные жители развесили бело-красно-белые ленточки, символ протеста. Как передает издание Tut.by, собравшиеся скандируют «Трибунал».

31-летний Роман Бондаренко был доставлен в реанимацию в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами. На видео в соцсетях его бьют неизвестные в масках, которые, как сообщается, стали снимать развешенные на улице бело-красно-белые ленточки.