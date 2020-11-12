Неизвестный открыл стрельбу в швейцарском городе Биль, сообщает издание «Блик». По словам очевидца, он слышал не менее пяти выстрелов, а также видел двух лежащих на земле людей. Полиция кантона Берн подтвердила газете факт спецоперации. Детали неизвестны. Ранее во Франции и Австрии были теракты.