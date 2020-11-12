Россотрудничество впервые за 8 лет отказалось предоставить свои площадки для акции «Тотальный диктант». Об этом написал в своем телеграм-канале глава федерального агентства Евгений Примаков. Как отмечает «Новая газета», это произошло на следующий день, после того, как организаторы проекта объявили, что в следующем году автором диктанта станет писатель Дмитрий Глуховский. Глава фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец отметила, что проект вне политики, а среди его авторов были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее в России.