Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге «Бок о бок» заявили, что его сорвали полиция и Роспотребнадзор. Всех выгнали на улицу, составили несколько протоколов якобы о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, рассказала изданию «МБХ медиа» юрист Ксения Михайлова, которая представляет интересы организаторов.

Издание напоминает, что ранее устроителей кинофестиваля вызывали в полицию и прокуратуру в рамках проверки, которую проводят по жалобе депутата Виталия Милонова. Также организаторам поступали угрозы от националистических движений.