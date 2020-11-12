Власти Москвы заявили, что новогодние корпоративы в ресторанах будут разрешены, но с ограничениями. Их можно будет проводить до 23 часов и численностью до 50 человек, сказал в телеэфире первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает «Интерфакс». Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января в Москве прекращается работа предприятий общепита, работающих с 23:00 до 06:00.