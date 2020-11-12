Сборная России по футболу сыграла вничью 0-0 с командой Молдавии. Товарищеский матч прошел в Кишиневе. Капитан сборной Артем Дзюба не принял участия в матче — как пояснил ранее главный тренер Станислав Черчесов, он не стал вызывать игрока на сборы из-за публикации в сети видео, где футболист самоудовлетворяется. Предполагается, что телефон Дзюбы был взломан.