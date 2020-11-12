Среди пассажиров рейса из России на Кубу выявили 14 туристов с коронавирусом. Будут сделаны повторные тесты, чтобы исключить ошибку, сказали «Интерфаксу» в туроператоре ANEX Tour. В компании отметили, что симптомов не было. Это был второй рейс на кубинский курорт Кайо-Коко из Москвы после восстановления авиасообщения. Среди пассажиров первого рейса коронавирус выявили у 11 россиян.