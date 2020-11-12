Полиция проводит спецоперацию в швейцарском Биле после сообщений о стрельбе, сообщили СМИ

Полицейская спецоперация проводится в швейцарском городе Биль после сообщений о нескольких выстрелах, сообщает швейцарская газета Blick. Как заявил изданию очевидец, он слышал не менее пяти выстрелов, а также видел двух лежащих на земле людей. Полиция кантона Берн подтвердила газете факт спецоперации, не предоставив деталей. Как сообщается, улица Ваффенгассе в Биле оцеплена.