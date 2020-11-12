Российский МИД возмутился словами посла Азербайджана о сбитом вертолете. Недовольство вызвало то, как отозвался о трагедии глава дипмиссии Полад Бюльбюль оглы, который сказал «на войне как на войне».

В министерстве заявили, что если бы Россия исповедовала этот принцип – «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным, передает «Интерфакс». В МИДе выразили надежду, что азербайджанская сторона больше не позволит себе двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом. Ранее в Баку заявили, что случайно сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении. Погибли двое российских военнослужащих, один ранен.