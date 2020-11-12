ФСБ, по данным агентства ТАСС, подозревает в госизмене представителя авиакомпании «Аэрофлот». Как отмечается, он передавал секретные сведения разведке Великобритании.

Речь идет о Дмитрии Федоткине – накануне Лефортовский суд арестовал его на 2 месяца. При этом подробности дела в инстанции не раскрыли, сославшись на тайную информацию. Как рассказал собеседник агентства, под секретными сведениями, о которых идет речь, отечественные спецслужбы понимают данные о политической ситуации в России. При этом Федоткин, как отмечается, по роду своей деятельности не имел доступа к государственной тайне. Свою вину он, по словам источников, не признает. Обвинение, как утверждается, еще не предъявлено.

Агентство РИА «Новости» отмечает, что, согласно профилю в Фейсбуке, Федоткин занимает должность менеджера в представительстве «Аэрофлота» в Великобритании. При этом источник агентства добавил, что подозреваемый является уроженцем Москвы. В столице его и задержали. По данным интернет-издания РБК, в центральный офис авиаперевозчика накануне приходили сотрудники ОМОНа и ФСБ. Но характер их следственных действий не уточняется.

Между тем в «Аэрофлоте» информацию о задержании своего сотрудника не комментируют.