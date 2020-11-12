Губернатор Петербурга Беглов, пишет «Фонтанка», снял с должности главу горизбиркома, которому накануне вручил орден

Губернатор Петербурга Александр Беглов, как пишет издание «Фонтанка», снял с должности главу горизбиркома, которому накануне вручил орден. Ранее сегодня стало известно, что Виктор Миненко написал заявление о досрочном освобождении от обязанностей члена комиссии.

Вчера Беглов торжественно наградил Миненко Орденом Почета с формулировкой за большие заслуги перед государством. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не может в это поверить. Ранее она неоднократно критиковала работу комиссии в Петербурге.