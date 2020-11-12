Министерство образования и науки рекомендует вузам отменить плату за общежитие для выехавших студентов. Об этом сказал в телеэфире глава ведомства Валерий Фальков. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса на дистанционное обучение перешла пятая часть вузов в Москве и четверть в Петербурге, передают информагентства.