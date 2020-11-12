Галереи Москвы обратились к властям города с просьбой разрешить им продолжить работу

В обращении говорится, что введение новых ограничений может привести к глубокому кризису в этой сфере. Как передает ТАСС, письмо подписали около 60 организаций. С завтрашнего дня до 15 января, по распоряжению властей Москвы, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на «официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти».