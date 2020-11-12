ФСБ подозревает представителя компании «Аэрофлот» в передаче секретов британской разведке, передает ТАСС. Источник агентства отмечает, что по характеру своей деятельности Дмитрий Федоткин не имел доступа к гостайне. Лефортовский суд Москвы накануне его арестовал по делу о государственной измене. Дело засекречено.