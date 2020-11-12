В российском МИДе назвали большой ошибкой слова посла Азербайджана о сбитом российском вертолете. Глава дипмиссии Полад Бюльбюль оглы, в частности, сказал об инциденте: на войне как на войне. В министерстве заявили, что если бы Россия исповедовала этот принцип, то ответ был бы сокрушительным, передает «Интерфакс».

В МИДе выразили надежду, что азербайджанская сторона больше не позволит себе двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом.

Ранее в Баку заявили, что случайно сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении. Погибли двое российских военнослужащих, один ранен.