Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене представителя «Аэрофлота» в Великобритании Дмитрия Федоткина, передает ТАСС. По словам источника, его подозревают в том, что он передавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности, отмечает агентство. Вину он не признает.