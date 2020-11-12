Избитый житель Минска умер в реанимации, сообщает из Польши телеканал «Белсат». Ранее стало известно что 31-летний Роман Бондаренко был доставлен в реанимацию в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами. На видео в соцсетях его бьют неизвестные в масках, которые как сообщается стали снимать развешенные на улице бело-красно-белые ленточки. Протесты в Белоруссии с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются более 3 месяцев.