Смягчение меры пресечения Калви будет способствовать диалогу РФ и США, заявил глава Американской торговой палаты в РФ

Смягчение меры пресечения американскому бизнесмену Майклу Калви будет способствовать диалогу России и США, заявил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Он отметил, что остается открытым вопрос, каким будет решение по уголовному делу, передает «Интерфакс». Ранее сегодня Верховный суд освободил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов из-под домашнего ареста, при этом им запретили ночью выходить на улицу. Калви в феврале прошлого года обвинили в растрате 2,5 миллиардов рублей. Свою вину он отрицает.
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