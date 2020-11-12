Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых просит изменить меру наказания

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых просит заменить ему оставшийся срок тюремного срока, который он отбывает по делу о взятке, принудительными работами. Как сказал его адвокат Андрей Грохотов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», соответствующее заявление уже подано стороной защиты. «26 ноября в суде (Скопинский районный суд Рязанской области – ЭМ) будет рассматриваться заявление со стороны защиты о замене наказания лишение свободы на принудительные работы. Закон предусматривает такую возможность, и практика такая есть, но насколько в данном случае это будет возможным, мне трудно комментировать», — сказал адвокат.

В настоящее время бывший губернатор отбывает наказание в колонии в Рязанской области.