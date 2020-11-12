Посол США в Москве Джон Салливан назвал позитивным шагом освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви. При этом глава дипмиссии отметил, что коммерческий спор, который стал поводом для уголовного дела, негативно повлиял на деловые отношения США и России, передает ТАСС.

Гражданин США, основатель крупного инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года по обвинению в растрате 2,5 миллиардов рублей, затем его перевели под домашний арест. Сегодня Верховный суд смягчил фигурантам дела меру пресечения. Калви настаивает на своей невиновности.