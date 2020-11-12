Минздрав разрешил привлекать студентов-медиков после 3-го курса для взятия тестов на коронавирус у пациентов на дому. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости». В документе также говорится, что министерство здравоохранения рекомендовало организовать амбулаторные центры диагностики и лечения коронавирусной инфекции в регионах.

По данным федерального штаба, за сутки в России выявлено более 21 с половиной тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умерли 439 человек – это максимальное количество в России с начала пандемии.