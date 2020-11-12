В МЧС заявили, что пожар в торговом центре в Рязани потушен. По предварительным данным, никто не пострадал. Как передает ТАСС со ссылкой на источник, горящее здание покинули около тысячи человек. Очаг возгорания, по сведениям агентства, находился в батутном центре. Огнем был и охвачены 500 квадратных метров. Обрушились частично крыша и одна из стен здания.