Директор театра «Ленком» сообщил о субсидиях от властей Москвы из-за коронаирусных ограничений. Марк Варшавер сказал «Интерфаксу», что столичным театрам мэрия компенсирует до четверти от недополученных доходов. По его словам, такие средства будут выделять с 13 ноября по 15 января. Накануне власти Москвы заявили, что в этот период столичные театры должны сократить заполняемость залов зрителями до 25%.