Генпрокуратура заявила гражданский иск к бизнесменам братьям Магомедовым на 5,8 миллиарда рублей. Всего ущерб оценивается в 11 миллиардов. На остальную сумму, как пояснили в ведомстве, уже заявлены иски потерпевших, передает «Интерфакс». Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда и направила дело в суд. Их обвиняют в крупных хищениях бюджетных средств: в частности, при строительстве стадиона в Калининграде и реконструкции местного аэропорта.