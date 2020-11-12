Лидеры России и Киргизии обсудили двустороннее экономическое сотрудничество и борьбу с коронавирусом. Это сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора Владимира Путина с исполняющим обязанности президента Садыром Жапаровым. Затем Жапаров, как передает ТАСС, обсудил укрепление сотрудничества двух стран с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Главой правительства, а затем и исполняющим обязанности президента Садыр Жапаров стал в результат недавних беспорядков и протестов против итогов выборов. До этого он находился под стражей.