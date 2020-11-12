Дело бывшего игрока сборной России Романа Широкова поступило в суд

В Преображенском суде Москвы подтвердили, что получили документы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы учреждения. Пока действия Широкова квалифицируют как умышленное причинение легкого вреда здоровью, которое привело к временной потере трудоспособности.

Во время футбольной встречи сборной журналистов канала Матч ТВ и любительской команды рефери Никита Данченков после принятого им решения сперва услышал в свой адрес брань Широкова, затем получил удар по лицу, а потом футбольный эксперт повалил судью на газон, пока его не оттащили. После проведенных в больнице четырех часов и наложенных швов Данченков обратился в полицию. Основываясь на видеозаписи, которая дает полное представление о случившемся, на Широкова завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде, однако квалификация не устроила избитого судью. Его адвокаты потребовали признать случившееся покушением на убийство, что предполагает более суровое наказание. Обращение осталась без ответа и сторона пострадавшего обратилась в прокуратуру с тем, чтобы все-таки добиться желаемого. Сейчас ее рассматривают.

Дата начала судебного процесса по делу Романа Широкова пока не определена.