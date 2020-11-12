Студент из деревни Станкевичи Омской области пожаловался, что вынужден ради дистанционного обучения залезать на березу. Алексей Дудоладов в обращении к губернатору пояснил, что интернет ловит только на верхушке дерева.

Алексей Дудоладов ведет в тиктоке канал под названием «Омский колхозник», в котором выкладывает ролики о сельской жизни. У него более 100 тысяч подписчиков.