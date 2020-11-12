Студент из деревни Станкевичи Омской области пожаловался, что вынужден ради дистанционного обучения залезать на березу. Алексей Дудоладов в обращении к губернатору пояснил, что интернет ловит только на верхушке дерева.
Алексей Дудоладов ведет в тиктоке канал под названием «Омский колхозник», в котором выкладывает ролики о сельской жизни. У него более 100 тысяч подписчиков.
Студент из деревни Станкевичи Омской области пожаловался, что вынужден ради дистанционного обучения залезать на березу
Студент из деревни Станкевичи Омской области пожаловался, что вынужден ради дистанционного обучения залезать на березу. Алексей Дудоладов в обращении к губернатору пояснил, что интернет ловит только на верхушке дерева.