В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Участники акций считают подписанное соглашение о мирном урегулировании в Нагорном Карабахе капитуляцией.

Сотни человек вышли с политическими лозунгами в центре Еревана еще днем. Одну из акций на площади Свободы пыталась организовать партия «Сасна црер» — однако силовики разогнали митинг. По данным агентства РИА «Новости», были задержаны свыше 60 человек. После этого организаторы акции попросили собравшихся разойтись и отменили намеченное шествие.

Участники другого митинга в Ереване, который организован представителями 17 оппозиционных партий, направились к зданию Службы национальной безопасности Армении. Там находятся десять оппозиционных лидеров, задержанных по делу об организации массовых акций с нарушением закона. Протестующие скандировали лозунги против премьера Никола Пашиняна, называя его «предателем».

В какой-то момент возобновился митинг и на площади Свободы в центре армянской столицы: по подсчетам агентства «Интерфакс», там собралось до 1 тысячи человек. Кроме того, была установлена аудиоаппаратура. Участники акции намерены продолжить свой протест и завтра.

Поводом для протестов в Ереване стало подписание соглашения между лидерами Армении, Азербайджана и России, в рамках которого Баку вернет контроль над несколькими районами непризнанного Нагорного Карабаха. В ночь после подписания документа демонстранты ворвались в здание армянского парламента и правительства.