Верховный суд освободил сегодня из-под домашнего ареста основателя инвестфонда Baring Vostok. Майкл Калви, которого обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей, ранее неоднократно говорил, что невиновен.

Калви и другим фигурантам запретили ночью входить из дома. Уголовное дело против него возбудили почти два года назад.