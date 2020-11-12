Оружейный концерн «Калашников» намерен продавать продукты питания и лекарства. Это следует из информации на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Концерн «Калашников» собирается зарегистрировать свой товарный знак по нескольким классам товаров и услуг – это фармацевтические препараты, медицинские приборы и продовольственные товары, а также анчоусы, арахис, грибы, креветки, моллюски, сало, салаты, колбаса кровяная и другие продукты.