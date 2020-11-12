Дональд Трамп, как пишет издание Axios, намерен создать конкурента телеканалу Fox News. По словам источников, глава Белого дома хотел бы сокрушить Fox News. Телеканал ориентируется на республиканскую территорию и ранее Трамп ему симпатизировал. Однако, как говорится в публикации президент США был очень недоволен тем, что Fox News раньше других крупных СМИ спрогнозировал победу Джозефа Байдена на выборах в штате Аризона. Трамп до сих пор не признает свое поражение.