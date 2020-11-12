Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов. Им назначена такая мера пресечения, как запрет определенных действий, передают информагентства. В частности, это запрет ночью выходить из дома. Майкла Калви обвиняют в растрате 2,5 миллиардов рублей.

Победой со слезами на глазах назвал такое решение уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он сказал ТАСС, что уголовное дело против Калви ухудшило деловой климат в стране.