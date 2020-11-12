В Нидерландах сегодня началось очередное судебное заседание по делу малайзийского рейса МН-17, сбитого над Донбассом

Как сообщают западные информагентства, сторона обвинения сегодня либо в пятницу даст ответы на вопросы защиты по расследованию.

«Укринформ» передает, что адвакаты одного из четырех заочно обвиняемых, бойца спецназа ГРУ Олега Пулатова, на прошлых заседаниях требовала заново допросить экспертов и свидетелей и повторно исследовать представленные доказательства. Сторона обвинения, в свою очередь, просит найти способы допросить подозреваемых фигурантов дела Гиркина, Дубинского и Харченко.

Как сообщил на сегодняшних слушаниях прокурор Тейс Бергер, защита добивается раскрытия личностей свидетелей обвинения, которые пока проходят в процессе под буквенно-цифровыми обозначениями. На это, считает Бергер и их адвокаты, нет оснований, ибо этим людям может угрожать опасность. В голландском уголовном праве существует особый регламент допроса таких свидетелей, пояснил обвинитель: он осуществляется судебным следователем, без прокурора и адвоката. Кроме того, обвинение не в праве базироваться только на анонимных свидетельствах, что позволяет в равной степени соблюсти интересы обеих сторон.

Исследовательская группа Bellingcat сегодня опубликовала первую часть своего расследования, касающегося масштабной кампании по дезинформации, развернутой вокруг следствия по МН-17. На сайте группы говорится о телефонных переговорах и электронной переписке, которые доказывают, что медиапроект Бонанса, от которого с начала текущего года исходили ложные сведения по данному делу, с самого начала координируется российской военной разведкой, ГРУ. Упоминавшийся Олег Пулатов и его защита уже предоставляли в Гааге свидетельства от Бонанса Медиа и сейчас подали запрос на присутствие на суде в качестве свидетеля с их стороны «ключевого сотрудника» данного медиапроекта, пишет сайт Bellingcat.

Напомним, что накануне компания Google после обращения Роскомнадзора и возмущения в государственных СМИ разблокировала намеченную к показу в день начала судебных слушаний YouTube-премьеру пророссийского сайта «Украина.ру». Ранее модераторы YouTube посчитали фильм о причастности украинских ВВС к крушению малайзийского Боинга «нарушающим принципы и правила» данной интернет-платформы.