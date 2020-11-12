После введения российских миротворцев в Нагорный Карабах ФСБ России возьмет под контроль часть Армении

Президент Путин официально утвердил размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы разместятся вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и возьмут под контроль ЛачИнский коридор — он соединяет Армению с непризнанной республикой. Они будут сменять друг друга не реже двух раз в год. В свою очередь, погранслужба ФСБ должна обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой это необходимо, чтобы люди свободно перемещались в обоих направлениях, отмечается в указе российского президента.

Документ Путин подписал во вторник — на следующий день после того как Россия, Армения и Азербайджан заключили соглашение о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Российские миротворцы, которые там заменят армянских военных, останутся на пять лет, срок ранее определили в документе. Его могут автоматически продлить, если какая-либо сторона не решит разорвать договоренности. В Карабах по условиям подписанного Россией, Арменией и Азербайджаном соглашения введут 1960 миротворцев из России, Минобороны сегодня отчиталось, что около половины контингента в Карабах уже перебросили. Военным разрешено иметь стрелковое оружие. Остальные скоро приедут в регион, где ещё несколько дней назад шли ожесточённые бои. Миротворцы самолетами сначала прибывают в Ереван и уже оттуда направляются к месту дислокации. В Карабах доставляют бронетранспортеры и другую технику. Подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа согласно указу Путина составят основу контингента в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне затруднился при ответе на вопрос, уполномочены ли миротворцы применять оружие. По его словам, их функции еще предстоит уточнить.

Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе и гарантировать сохранность армянских культурных памятников, — заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, Азербайджан считает урегулированным конфликт в Нагорном Карабахе. Дипломат подчеркнул, что покинувшие Карабах азербайджанцы туда вернутся.

Подписанный документ по Карабаху не предполагает окончательного урегулирования конфликта, — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации. Он признал, что соглашение невыгодно Армении, но подчеркнул, что поставил подпись под этим документом ради спасения жизней армянских солдат. Пашинян подчеркнул, что международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса – приоритет для Армении. Он призвал соотечественников сплотиться вокруг власти и не участвовать в акциях оппозиции, которая требует отставки премьера.

Тем временем в Ереване полиция разогнала оппозиционный митинг. Как передает корреспондент «Интерфакса», задержаны около 20 человек.

Роль Турции в процессе мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе будет такой же, как у России, — заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его цитирует агентство Анадолу. Министр напомнил, что Россия и Турция договорились о создании совместного наблюдательного центра. При необходимости вопрос об отправке военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента.

Участие турецких миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не обсуждалось. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле допускают возможность переговоров о размещении в Нагорном Карабахе турецких миротворцев. Однако пока эта тем анне обсуждалась, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что необходимо согласие Азербайджана и Армении.