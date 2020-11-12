Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Ему, а также другим фигурантам дела о растрате в банке «Восточный» избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

После почти двух лет уголовного преследования Майклу Калви позволили покидать свой дом в любое время, кроме ночного: с 10 вечера до 6 утра. Его также обязали своевременно являться в суд и запретили посещать банк «Восточный» и компанию «Первое коллекторское бюро», а также общаться с другими обвиняемыми по делу, передает агентство «Интерфакс». Верховный суд также снял арест с имущества родственников других фигурантов дела Калви. Речь идет о жене Филиппа Дельпаля и матери Ивана Зюзина. Высшая инстанция объяснила свое решение тем, что статья обвинения изменилась с «мошенничества» на «растрату».

Кроме того, на освобождение Калви из-под домашнего ареста повлияло и урегулирование претензий между банком «Восточный» и подконтрольными фонду американского бизнесмена компаниями. Утром в ходе заседания в Арбитражном суде Амурской области стороны объявили о достижении мирового соглашения по всем имущественным спорам. В частности, связанная с фондом Калви фирма «Первое коллекторское бюро» выплатит «Восточному» 2,5 млрд рублей. Именно хищение этой суммы путем растраты вменяют предпринимателю в рамках уголовного дела.

Сам Калви неоднократно просил суд освободить его из-под домашнего ареста, ссылаясь на проведенную операцию для борьбы с онкологией и необходимостью прогулок на свежем воздухе. В медицинских документах отмечалось, что предпринимателю необходимо «восполнять недостаток витамина D».

Уже поступила и первая реакция со стороны Калви, который сказал, что намерен в самое ближайшее время выйти на работу в фонд Baring Vostok. В самой организации сказали, что рады освобождению американского бизнесмена из-под домашнего ареста.

По версии следствия, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви причастен к хищению 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» путем выдачи невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро». Долг, как утверждается, был зачтен уступкой акций, стоивших гораздо дешевле. Сам Калви свою вину не признает.

Освобождение Калви напоминает особую схему работы с бизнесменами, которой государство уже неоднократно пользовалось. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович. По мнению Шендеровича, изменение меры пресечения может быть связано с крупными суммами денег. Мера пресечения для Майкла Калви изменена на запрет определенных действий.