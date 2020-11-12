Лавров заявил, что Россия не может исключить версию об отравлении Навального боевым отравляющим веществом

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия не может исключить версию об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом. Однако, подчеркнул министр, это произошло уже после того, как Навальный покинул омскую больницу.

Лавров заявил также, что Россия введет зеркальные санкции против представителей руководства Франции и Германии из-за Навального.

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих была одной из тех, кто сопровождал Навального во время транспортировки в Германию. Певчих назвала версию Лаврова беспомощным враньем.

В начале сентября власти Германии заявили, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». В Берлине подчеркивали, что эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Спустя почти три месяца после госпитализации Навального в Омске полиция по-прежнему отказывается заводить уголовное дело. Транспортное управление МВД несколько раз говорило о проверке, в рамках которой допрошены свидетели – их около двух сотен, осмотрены места пребывания Навального и исследованы его одежда и предметы, к которым прикасался политик в гостинице Омска и аэропорту Томска: отравляющих, наркотических и сильнодействующих веществ не обнаружено. В одном из последних комментариев силовой службы упоминается супруга Навального, которая якобы сказала медикам о попытках Алексея снизить вес и диетах, которые что, вероятно, и вызвало недомогание.

Главврач омской больницы, куда попал Алексей Навальный, исключал отравление в первые же дни после госпитализации и заявлял, что в кому политик впал из-за нарушения обмена веществ. К слову, Александр Мураховский недавно стал главой регионального Минздрава.

В свою очередь его коллега, главный токсиколог Омской области Александр Сабаев связывал госпитализацию известного пациента с несоблюдением диеты и приемом алкоголя.

Чушью возможность отравления «Новичком» называл один из участников разработки боевого вещества Леонид Ринк. Его комментарии регулярно появляются в государственных средствах массовой информации. Отрицал свою причастность к отравлению и сам факт отравления Кремль. Значительное количество заявлений по теме Навального сделали за это время на Смоленской площади. Российский МИД, комментируя ситуацию и последствия в виде санкций, уверял, что «Новичкок» в России никогда не производился и называл произошедшее «постановкой на тему мистического применения химического оружия». Дипломаты не раз сетовали, что Германия не отвечает на запросы Генеральной прокуратуры о правовой помощи по данному вопросу.

О невозможности начать расследование из-за отсутствия улик заявил сегодня постпред России при ООН Василий Небензя. Ситуацию с оппозиционером дипломат предлагает обсудить на заседании Совбеза ООН. Небензя допустил выход Москвы из организации по запрещению химического оружия из-за штамповки решений по неугодным режимам.

Глава Службы внешней разведки, комментируя ситуацию с Навальным, заявил о планах Запада принести одного из лидеров российской оппозиции в сакральную жертву для оживления протестного движения. Впрочем, Сергей Нарышкин заметил, что у СВР нет доказательств этой версии.

Заявления о возможности выхода из Организации по запрещению химоружия – это следствие отравления Алексея Навального. Такое мнение в эфире «Эха» высказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

В случае выхода из Организации по запрещению химоружия Россия распишется в том, что не намерена выполнять свои международные обязательства, — считает военный эксперт Александр Гольц. Он добавил, что решение о выходе из Организации по запрещению химоружия может нанести ущерб безопасности всего мира.