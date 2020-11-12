Четыре девочки 12 лет, по данным СК, пострадали в подмосковном Дзержинском из-за прорыва трубы с горячей водой. Они госпитализированы. По данным МЧС, подростки получили ожоги, когда переходили дорогу, на которую вылился кипяток. Как передает ТАСС, без отопления остаются почти 40 многоквартирных домов, школа и детский сад.